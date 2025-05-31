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        5 dakikada 11 metrelik böreği yedi, 10 gram altın kazandı

        BURSA'da, '14'üncü Börek Festivali'nde 5 dakika içinde 11 metre uzunluğunda börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olarak 10 gram altının sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:41
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        5 dakikada 11 metrelik böreği yedi, 10 gram altın kazandı
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        BURSA’da, '14'üncü Börek Festivali'nde 5 dakika içinde 11 metre uzunluğunda börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olarak 10 gram altının sahibi oldu.

        Kentte bu yıl 14'ncüsü düzenlenen 'Börek Festivali', 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Toplam 40 adayın katıldığı yarışmada 5 dakikada 11 metre börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olup 10 gram altın kazandı. Aynı sürede 10,5 metre börek yiyen Fatma Arslan 5 bin TL ve 9 metre börek yiyen Uğur Dündar ise 2 bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Festivali geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Hasan Acar, "Düzenlediğimiz etkinlikte, yarışmayı izleyenlere de 900 kilo börek ikram ettik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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