5 dakikada 11 metrelik böreği yedi, 10 gram altın kazandı
BURSA'da, '14'üncü Börek Festivali'nde 5 dakika içinde 11 metre uzunluğunda börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olarak 10 gram altının sahibi oldu.
BURSA’da, '14'üncü Börek Festivali'nde 5 dakika içinde 11 metre uzunluğunda börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olarak 10 gram altının sahibi oldu.
Kentte bu yıl 14'ncüsü düzenlenen 'Börek Festivali', 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Toplam 40 adayın katıldığı yarışmada 5 dakikada 11 metre börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olup 10 gram altın kazandı. Aynı sürede 10,5 metre börek yiyen Fatma Arslan 5 bin TL ve 9 metre börek yiyen Uğur Dündar ise 2 bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Festivali geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Hasan Acar, "Düzenlediğimiz etkinlikte, yarışmayı izleyenlere de 900 kilo börek ikram ettik" diye konuştu.
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