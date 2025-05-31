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        13 yaşındaki Maram öldü; kalp krizi şüphesi değerlendiriliyor

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Suriye uyruklu Maram Hac Hasan (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:55
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        13 yaşındaki Maram öldü; kalp krizi şüphesi değerlendiriliyor
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Suriye uyruklu Maram Hac Hasan (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı'nda oturan Suriye uyruklu ailenin kızları Maram Hacı Hasan, saat 10.00 sıralarında rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapıp yaşama döndürdü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maram Hacı Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kalp krizi geçirip öldüğü değerlendirilen Maram Hacı Hasan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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