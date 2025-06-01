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        Baltayla öldürülen Mustafa, toprağa verildi (2)

        2KİŞİ SERBEST; SUÇUNU İTİRAF EDEN TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülen Mustafa Karaman'ın cinayetine ilişkin jandarma ekipleri M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 01:33 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:35
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        Baltayla öldürülen Mustafa, toprağa verildi (2)
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        2KİŞİ SERBEST; SUÇUNU İTİRAF EDEN TUTUKLANDI

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülen Mustafa Karaman'ın cinayetine ilişkin jandarma ekipleri M.G. ve N.P.'yi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri de teknik ve fiziki takip başlattıkları cinayet şüphelisi H.E.'yi olaydan 2 gün sonra adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen H.E.'nin, yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve N.P. serbest bırakılırken, H.E. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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