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        TFF 3'üncü Lig'e çıkan Bursa temsilcisi, ligden çekilme kararı aldı

        BÖLGESELAmatör Ligi'nde şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e çıkan Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, maddi imkansızlıklar ve destek verilmemesi gerekçe gösterilerek, ligden çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:25
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        TFF 3'üncü Lig'e çıkan Bursa temsilcisi, ligden çekilme kararı aldı
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        BÖLGESELAmatör Ligi’nde şampiyon olarak TFF 3’üncü Lig’e çıkan Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, maddi imkansızlıklar ve destek verilmemesi gerekçe gösterilerek, ligden çekildiğini açıkladı.

        2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 8’inci Grup’ta şampiyon olarak TFF 3’üncü Lig’e yükselen Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, sosyal medya hesabından ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Kararın, sistemsizlik, sahipsizlik ve duyarsızlık protestosu olduğu belirtilen açıklamada, “1973 yılında Bursa’nın Fethiye Mahallesi’nde kurulan Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, bir semtin inancını, gençliğini ve tutkusunu sahaya yansıtarak son üç yılda Türk futbol tarihine eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmıştır. 2021-2022 sezonunda Amatör Lig’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükselen takımımız, 2023-2024 sezonunda Süper Amatör’de gösterdiği kararlılıkla bir kez daha şampiyon olmuş ve Bölgesel Amatör Lig’e adım atmıştır. Bu yükselişin tesadüf değil, inanç ve emek ürünü olduğunu 2024-2025 sezonunda BAL Ligi şampiyonu olarak 3. Lig’e çıkarak kanıtlamış bulunmaktayız. Üst üste alınan şampiyonluklar, mahalle ruhunun, özverinin ve saf futbol aşkının neleri başarabileceğini göstermiştir. Ancak ne yazık ki sportif başarı tek başına yeterli olmamaktadır. Ülkemizde profesyonel liglerde mücadele edebilmek, sadece futbolcu teriyle değil; güçlü bir altyapı, sağlam bir ulaşım ağı, sürdürülebilir maddi kaynaklar ve en önemlisi yerel yönetimlerin desteğiyle mümkündür. Bizler, bu zorlu yolda daha ileriye gidebilmek için elimizden geleni yaptık. Defalarca kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi’ne ve ilgili bakanlıklarımıza ulaşarak tesis, kulübümüze tahsis edilmiş bir otobüs ve genel destek taleplerimizi ilettik. Her görüşmemizde yaptıklarımızı, hedeflerimizi, kimseden lüks değil, sadece eşitlik ve adalet beklediğimizi dile getirdik.

        Fakat maalesef bu çağrılarımız cevapsız kaldı. Ne gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir altyapı desteği, ne oyuncularımızı deplasmana götürecek bir otobüs, ne de en temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir maddi katkı sağlandı. Biz bu şehri ve bu semti onurlandırmak için sahaya çıktık. Ama ne yazık ki arkamızda durması gereken eller bize dönmedi. Bu sebeple, derin bir üzüntüyle bildiriyoruz ki; Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, 3’üncü Lig’den çekilme kararı almıştır. Bu karar, sadece bir çekilme değil; bir sistemsizlik, bir sahipsizlik ve duyarsızlık protestosudur. Bugün kaybeden biz değiliz. Kaybeden, gençliğine ve değerlerine sırt çeviren Bursa futbolu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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