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        Bursaspor, 62'nci yılını meşalelerle kutladı

        BURSASPOR Kulübü'nün kuruluşunun 62'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:04
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        Bursaspor, 62'nci yılını meşalelerle kutladı
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        BURSASPOR Kulübü’nün kuruluşunun 62'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

        Bursaspor Kulübü’nün 62’nci kuruluş yılı, Eski Atatürk Stadyumu alanındaki Millet Bahçesi’nde görkemli bir etkinlikle kutlandı. 1 Haziran 1963’te kurulan yeşil-beyazlı kulübün yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar saat 21.16'da yüzlerce meşale yaktı. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler büyük beğeni topladı. Etkinlikte konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "62 yıl önce, Bursa'nın nüfusu 700 bindi. 700 bin nüfuslu Bursa, Bursaspor'u doğurdu. Bursaspor, 1967 yılında Süper Lig'de oynamaya başladı. O günden bugüne, Bursaspor çok önemli başarılar elde etti. Sizin yaşlarınızdaki dönemimizde bir görevimiz henüz yokken, Bursa Atatürk Stadyumu'nun tel örgülerinden, Muradiye sırtlarından Bursaspor'u izledik. Ne zaman ki bir imkan sahibi olduk, o zaman Bursaspor'un önüne düştük. Bugün, sizlerin sayesinde Bursa'da birlik sağlandı. Bu birliği, büyük Bursaspor taraftarı sağladı. Seneye, Bursaspor inşallah 1'inci Lig’e çıkacak. 2027'de ise Bursaspor Süper Lig'de olacak. Bursaspor'u destekleyen kardeşlerimize, belediye başkanlarımıza ve sanayicilere teşekkür ediyorum. 62'nci yılımız kutlu olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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