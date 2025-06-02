TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 92-96

Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

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