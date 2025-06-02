TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 92-96
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökTOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Bankston 9, Yiğitcan Saybir 8, O'Brien 7, Trifunovic 5, Tolga Geçim 4, Pasecniks 4BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Furkan Korkmaz 14, Odiase 13, Simonovic 8, Ponitka 8, Bouteille 5, Şehmus Hazer 51'İNCİ PERİYOT: 30-22DEVRE: 53-393'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68NORMAL SÜRE: 85-85Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Bankston 9, Yiğitcan Saybir 8, O'Brien 7, Trifunovic 5, Tolga Geçim 4, Pasecniks 4
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Furkan Korkmaz 14, Odiase 13, Simonovic 8, Ponitka 8, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5
1'İNCİ PERİYOT: 30-22
DEVRE: 53-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68
NORMAL SÜRE: 85-85
Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
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