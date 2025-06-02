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        TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 92-96

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökTOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Bankston 9, Yiğitcan Saybir 8, O'Brien 7, Trifunovic 5, Tolga Geçim 4, Pasecniks 4BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Furkan Korkmaz 14, Odiase 13, Simonovic 8, Ponitka 8, Bouteille 5, Şehmus Hazer 51'İNCİ PERİYOT: 30-22DEVRE: 53-393'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68NORMAL SÜRE: 85-85Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:10
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        TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 92-96
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

        TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Bankston 9, Yiğitcan Saybir 8, O'Brien 7, Trifunovic 5, Tolga Geçim 4, Pasecniks 4

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Furkan Korkmaz 14, Odiase 13, Simonovic 8, Ponitka 8, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5

        1'İNCİ PERİYOT: 30-22

        DEVRE: 53-39

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

        NORMAL SÜRE: 85-85

        Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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