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        Uluabat Gölü'nde usulsüz avlanan 3 balıkçıya 52 bin TL ceza

        BURSA'da Uluabat Gölü'nde usulsüz avlanan 3 kişiye 52 bin 380 TL idari para cezası kesilirken, canlı ele geçirilen 346 kilogram sazan balığı göle salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:40
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        Uluabat Gölü'nde usulsüz avlanan 3 balıkçıya 52 bin TL ceza
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        BURSA’da Uluabat Gölü’nde usulsüz avlanan 3 kişiye 52 bin 380 TL idari para cezası kesilirken, canlı ele geçirilen 346 kilogram sazan balığı göle salındı.

        İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı’nca Uluabat Gölü’nde, ‘1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında balık çeşitliliğini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve aranan şahıslara yönelik 20-27 Mayıs tarihleri arasında suda ve karada icra edilen önleyici kolluk devriyeleri kapsamında, usulsüz su ürünleri avcılığı yapan 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet etmekten toplam 52 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Canlı olarak ele geçirilen 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü’ne bırakılarak, doğal yaşama geri kazandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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