Uluabat Gölü'nde usulsüz avlanan 3 balıkçıya 52 bin TL ceza

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı’nca Uluabat Gölü’nde, ‘1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında balık çeşitliliğini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve aranan şahıslara yönelik 20-27 Mayıs tarihleri arasında suda ve karada icra edilen önleyici kolluk devriyeleri kapsamında, usulsüz su ürünleri avcılığı yapan 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet etmekten toplam 52 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Canlı olarak ele geçirilen 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü’ne bırakılarak, doğal yaşama geri kazandırıldı.

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