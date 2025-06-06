Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu

TRABZONLU besici Ramazan Aysoy (28), beslediği 2 bin 300 koçu yaylaya otlatmaya çıkardığında diğer koçlardan ayırt etmek için, alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy’un boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadığı, bordo-mavi boynuzlu koçlar, satış için getirildikleri Bursa’daki hayvan pazarının gözdesi oldu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yıldır besicilik yapan Ramazan Aysoy, beslediği 2 bin 300 koçu, diğerlerinden ayırt etmek için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy, beslediği koçların boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadı. Bordo-mavi boynuzlu koçlarla, Kurban Bayramı için bin 130 kilometre katedip Bursa'ya gelen besicinin, fiyatları 17 ile 30 bin lira arasında değişen kurbanlıkları, hayvan pazarının gözdesi oldu. Hayvan pazarına renk katan bordo-mavi boynuzlu koçları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'FANATİKLİĞİMİ KOÇLARIMA YANSITTIM'

Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim. Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum. Fanatikliğimi koçlarıma yansıttım. Gören herkes çok şaşırıyor. Koçlarımı, Kurban Bayramı için Bursa'ya getirdim. Fiyatlar biraz yüksek, bizim için de zor vatandaşlar için de zor bir durumdayız” dedi.