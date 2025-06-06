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        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute sürücü adliyede

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem'e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:57
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        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute sürücü adliyede
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem’e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y. (14) adliyeye sevk edildi.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muhammet Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Mustafa Akkalem’e çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü, otomobille kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkalem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akkalem’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Akkalem’in eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Yaya olarak kaçan sürücü Muhammet Y. ile arkadaşları M.K. (15) ve B.E. (14) kısa sürede yakalandı. Kaza sırasında hafif yaralandıkları anlaşılan Muhammet Y., ve 2 arkadaşı hastanedeki müdahalelerinin ardından polis merkezine götürüldü. M.K. ile B.E. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Muhammet Y.’nin geçen yıl, Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde, strafor doğrama makinesine sağ kolunu kaptırdığı ve kolunun ampute edildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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