Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (4)

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci günde sürerken, ekipler yaylada yoğunlaştı. Mahallenin üst kısmında bulunan yayladaki barakalar ve mağaralar, eğitimli köpeklerle aranıyor.

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