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        Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:50
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        Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde K.T. ve N.K., yolda yürürken tartıştığı O.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralılardan N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli ise olay yerinde polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç. ile sokak üzerinde karşılaştığı K.T. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken O.Ç., yanında bulunan bıçakla K.T. ile N.K.'yı yaraladı. K.T. ile N.K., bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan N.K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli O.Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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