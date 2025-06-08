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        Bursa'da kayıp öğrenci Burak'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde okula gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Burak Koçak'ı (14) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:55
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        Bursa'da kayıp öğrenci Burak'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde okula gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Burak Koçak’ı (14) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. Koçak'ı arama çalışmalarına, orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Deniz Polisi Dalgıç Ekibi UMKE, NAK ve KUMDAK gibi ekiplerden oluşan 100 personelle devam ediliyor.

        Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula da gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama çalışması başlattı.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada, kaybolmadan 1 gün önce, Burak’ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak’ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü. Kestirdiği saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Burak'ın babası Bekir Koçak’ın (70) ise 2022 yılında kalp krizi sonrucu yaşamını yitirdi. Annesi Hanife Koçak’ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak’ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğunun olduğu, Burak’ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.

        ANNESİ ARAMALARI YAKINDAN İZLİYOR

        Arama çalışmalarını takip eden Hanife Koçak, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak'ı arife günü sabah saat 07.15'te gönderdiğini söyledi. Oğlunun okula gitmediğini, kendisini cep telefonuyla arayıp okula çağıran müdürden öğrendiğini belirten Koçak, "Oğlum döner diye gece boyunca bekledik. Gelmeyince jandarmaya haber verdik. Bayramın ilk günü arama çalışmaları başladı. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur. Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Yavrum, babası olmadığı için bana düşkündür. Burak’ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak’ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızmıştık. Ancak kendisini dövmedik. Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Ablaları burada. Gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan öğrenciydi. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış" diye konuştu.

        Orhaneli'de dün dağlık arazide ve ormanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER’den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, arama köpeği ve 16 araçla aranan Burak Koçak'a ulaşılamadı. Koçak, kayboluşunun 4'üncü, arama çalışmalarının da 3'üncü günü olan bugün ise AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, Deniz Polisi Dalgıç Ekibi, UMKE, İHH, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, İNDAK, ANDA, MAGDER, KUMDAK ekipleri olmak üzere toplam 100 personel, 1 dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor. Çalışmalara katılan deniz dalgıç ekibinin bölgedeki göllerde de arama yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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