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        Fenalaşınca kaplıcaya düşen emekli öğretmen öldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:14
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        Fenalaşınca kaplıcaya düşen emekli öğretmen öldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya giren Hasan Yıldırım, bir süre sonra fenalaşarak suya düştü. Ailesi, hareketsiz duran Yıldırım'ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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