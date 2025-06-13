Geleneksel düğün adetleriyle evlendiler; damat eğlencesi yapıldı, gelin at sırtında mahalleyi dolaştı

BURSA'nınKeles ilçesinde yöresel kıyafetler, geleneksel oyunlar ve türkülerle, geleneksel düğün adetleri yaşatıldı. Düğünden bir gün önce gerçekleştirilen kına gecesinde damat eğlencesi yapılırken, düğün günü ise gelin at üstünde mahallede gezdirildi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in Dedeler Mahallesi'nde; uzun yıllardır süregelen geleneksel düğün ritüelleri, kent merkezinde yaşayan İlknur ve Furkan Keskin çiftinin kına ve düğün törenlerinde yeniden hayat buldu. 8 Haziran'da başlayan etkinliklerde, damadın başına karton ve bezden hazırlanan 'fes' adı verilen şapka takıldı. Damat, meşaleler yakılıp, Türk bayrağının altına takılan yazmalar eşliğinde mahalleye getirildi. Gençler, fesin üzerine mum dikerek yaktı ve damadı at sırtında mahallede gezdirdi. Mahalle sakinleri, at üzerindeki damadın etrafında toplanarak, türküler söyleyip, oyunlar oynadı. Atla yapılan turun ardından tavuk ve tatlı alma gelenekleri gerçekleştirildi. Damat tarafı gelin evinden tavuk, gelin tarafı ise damat evinden tatlı aldı. İki taraf, bu yiyecekleri mahallede belirlenen yüksek bir noktaya çıkararak, geleneksel töreni tamamladı.