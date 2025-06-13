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        Geleneksel düğün adetleriyle evlendiler; damat eğlencesi yapıldı, gelin at sırtında mahalleyi dolaştı

        BURSA'nınKeles ilçesinde yöresel kıyafetler, geleneksel oyunlar ve türkülerle, geleneksel düğün adetleri yaşatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:47
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        Geleneksel düğün adetleriyle evlendiler; damat eğlencesi yapıldı, gelin at sırtında mahalleyi dolaştı
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        BURSA'nınKeles ilçesinde yöresel kıyafetler, geleneksel oyunlar ve türkülerle, geleneksel düğün adetleri yaşatıldı. Düğünden bir gün önce gerçekleştirilen kına gecesinde damat eğlencesi yapılırken, düğün günü ise gelin at üstünde mahallede gezdirildi.

        Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in Dedeler Mahallesi'nde; uzun yıllardır süregelen geleneksel düğün ritüelleri, kent merkezinde yaşayan İlknur ve Furkan Keskin çiftinin kına ve düğün törenlerinde yeniden hayat buldu. 8 Haziran'da başlayan etkinliklerde, damadın başına karton ve bezden hazırlanan 'fes' adı verilen şapka takıldı. Damat, meşaleler yakılıp, Türk bayrağının altına takılan yazmalar eşliğinde mahalleye getirildi. Gençler, fesin üzerine mum dikerek yaktı ve damadı at sırtında mahallede gezdirdi. Mahalle sakinleri, at üzerindeki damadın etrafında toplanarak, türküler söyleyip, oyunlar oynadı. Atla yapılan turun ardından tavuk ve tatlı alma gelenekleri gerçekleştirildi. Damat tarafı gelin evinden tavuk, gelin tarafı ise damat evinden tatlı aldı. İki taraf, bu yiyecekleri mahallede belirlenen yüksek bir noktaya çıkararak, geleneksel töreni tamamladı.

        GELİN AT ÜSTÜNDE DÜĞÜN ALAYINA KATILDI

        Düğün günü de gelin, ata bindirilerek düğün alayına katıldı. Tekbirler eşliğinde at üstünde mahallede dolaştırılan gelin, düğün alanına götürülürken; gençler yol boyunca şarkılar söyleyip, eğlendi. Gelinin hazırladığı 'askı' adı verilen tülbentler, düğün günü gelinin gireceği odaya asıldı. Ayrıca damadın sağdıçlarının boynuna gelinin yakınları tarafından hazırlanan sarı renkli yazmalar takıldı. Gün boyu süren eğlenceler, türkülerin söylenmesi, yöresel oyunların oynanması ve takı töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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