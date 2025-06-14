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        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçakladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:45
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        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçakladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf E. (19), şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.’yi (19) bıçakla ağır yaraladı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine Bağlı Yeni Mahalle, Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. İsmail T. ile şakalaşan Yusuf E., arkadaşının sigara paketini düşürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan arkadaşlardan Yusuf E., bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan yaraladı. İsmail T. kanlar içinde yığılırken, Yusuf E. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İsmail T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan Yusuf E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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