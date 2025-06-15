Hiç müzik eğitimi almayan 175 kadın, çıktıkları sanat yolculuğunda 11 ülkede konser verdi

BURSA’da hiç müzik eğitimi almamış, yaşları 40 ile 80 arasında değişen 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 11 ülkede konser verdi. 2005 yılında çıktıkları sanat yolculuğunda onlarca şehirde de konser veren koro üyeleri, son olarak davet üzerine gittikleri Azerbaycan ve Gürcistan’da şarkılarını seslendirdi. 20’nci yıllarını da 200’üncü konser ile kutlayan Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, dansları ve kostümleriyle de sahne şovuna imza attı.

Veteriner Mikrobiyoloji Doktoru Aysel Gürel’in, 2005 yılında 20 kadınla kurduğu Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 175 üyeye ulaştı. Yaşları 40 ile 80 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış, çeşitli meslek gruplarındaki kadınlardan ve ev hanımlarından oluşan koro, yıllar içerisinde müzik alanında kendilerini geliştirdi. Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, dillere pelesenk olan Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler şarkıların yanı sıra yabancı dildeki şarkılar ve marşlar ile repertuvarlarını genişletti. Sadece şarkı söylemekle kalmayan dernek üyeleri, kendi diktikleri kostümlerle aldıkları sahnelerle de gözlere de hitap etti. Verdikleri konserlerle kendilerini müzik alanında geliştirme imkanı bulan dernek üyeleri, toplumsal farkındalık projeleri kapsamında sahne alarak, konserlerinden elde ettikleri gelirleri de derneklere bağışlıyor.

‘AMACIMIZ DÜNYAYA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK’ 20 yılda 11 ülke ve onlarca şehirde konser veren Nilüfer Kadın Korosu Derneği, şarkılarını son olarak davet üzerine 36 koristle gittikleri Azerbaycan ve Gürcistan’da seslendirdi. Konserlerinin hem yurt dışında yaşayan Türkler hem de o ülkelerin vatandaşları tarafından ilgiyle takip edildiğini söyleyen Dr. Aysel Gürel, “Azerbaycan ve Gürcistan’da Türk müziğini seslendirdik. Orada yaşayan halk ve orada yaşayan Türkler tarafından çok ilgiyle karşılandı. Amacımız Türk kültürünü, Türk müziğini, Türk kadınını bütün dünya ülkelerine tanıtmak. Bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır'da verdiğimiz konserlerle Türk kültürünü, Türk müziğini, Türk kadınını tanıtmaya çalıştık ve çok ilgi gördük. Amacımız bütün dünya ülkelerinde kültürümüzü tanıtmak bu anlamda da medyanın bize verdiği ‘Gönüllü Kültür Elçileri’ ismini onurla taşıyoruz” dedi.