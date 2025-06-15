Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kimliğini evde unutan öğrenciyi motosikletli trafik polisi sınava yetiştirdi

        BURSA'nınGemlik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için geldiği okul önünde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli trafik polisi tarafından sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimliğini evde unutan öğrenciyi motosikletli trafik polisi sınava yetiştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nınGemlik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için geldiği okul önünde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli trafik polisi tarafından sınava yetiştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS’ye, Bursa’da 139 okul, 2 bin 618 salonda, 40 bin 417 öğrenci katıldı. 5 bin 800 öğretmenin görev aldığı sınav kapsamında 810 polis de okul çevrelerinde güvenliği sağladı. Saat 09.30'da başlayan ve Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularının yer aldığı ilk oturum saat 10.45'te sona ererken, 11.30'da başlayan 2’nci oturum ise saat 12.50'de bitti.

        Gemlik ilçesi Şehit Esat Akbaba Okulu'nda LGS’ye girecek bir öğrenci, kimliğini evinde unuttuğunu fark etti. Öğrenciyi, evine götürün ve kimliğini almasını sağlayan motosikletli trafik polisi, son anda onu sınava yetiştirdi. Okul çevresinde çocuklarını bekleyen veliler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 15 gözaltı
        Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 15 gözaltı
        Sultan 1. Murad şehadetinin 636. yılında Bursa'da anıldı
        Sultan 1. Murad şehadetinin 636. yılında Bursa'da anıldı
        Bursa'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu; Tayland uyruklu 12 kadın kurta...
        Bursa'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu; Tayland uyruklu 12 kadın kurta...
        Mudanya'da "Temiz Deniz" etkinliği yapıldı
        Mudanya'da "Temiz Deniz" etkinliği yapıldı
        Bursa'da "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 zanlı tutuk...
        Bursa'da "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 4 zanlı tutuk...