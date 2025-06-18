Bursa'da orman yangını; helikopterle müdahale ediyor
BURSA'daorman yangını çıktı.
BURSA'daorman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.
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