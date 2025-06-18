Bursa'da orman yangını (3)

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde de orman yangını çıktı. Tarladaki anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına; 2 helikopter, 44 araç, 132 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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