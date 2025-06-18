Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesiste bulunan geri dönüşüm malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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