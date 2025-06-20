Bursa'da 30 fabrika iççisi, öğle yemeğinden hastanelik oldu

İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren koltuk fabrikasında çalışan işçilerde, öğle yemeği sonrası, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti başladı. Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 30 işçi, zehirlenme teşhisiyle tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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