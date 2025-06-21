5 katlı binanın çatı katındaki yangında cansız bedeni bulundu

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi C-202 Sokak’ta 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen çatı katında inceleme yapan ekipler tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A’nın cansız bedenini buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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