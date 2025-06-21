Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        5 katlı binanın çatı katındaki yangında cansız bedeni bulundu

        BURSA'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrollerde Nuri A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 katlı binanın çatı katındaki yangında cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrollerde Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi C-202 Sokak’ta 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen çatı katında inceleme yapan ekipler tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A’nın cansız bedenini buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulu...
        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulu...
        "63. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak
        "63. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak
        Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri...
        Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri...
        Otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' diyerek 5 adayı sınav binasına...
        Otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' diyerek 5 adayı sınav binasına...
        AK Parti'li Uygur: Siyaseti sadece idare sanatı olarak görmüyoruz
        AK Parti'li Uygur: Siyaseti sadece idare sanatı olarak görmüyoruz
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bursa'da "Bir Sofrada Rumeli-Balkan...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bursa'da "Bir Sofrada Rumeli-Balkan...