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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:02 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:05
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu Gündüzlü Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Hasan K. (59) yönetimindeki 43 RT 478 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nden yola çıkan İsmail T. (52) yönetimindeki 16 BIR 076 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazada sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E. (27) ve Yusuf T. (28) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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