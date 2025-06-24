Bursa'da orman yangını (3)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ebeköy ve Barcın Mahallerinde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülme çalışmaları sürdürülüyor.

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