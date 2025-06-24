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        Bursa'da orman yangını (3)

        YENİŞEHİR'DEANIZ YANGINIBursa'nın Yenişehir ilçesinde Ebeköy ve Barcın Mahallerinde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:25
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        Bursa'da orman yangını (3)
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        YENİŞEHİR’DEANIZ YANGINI

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ebeköy ve Barcın Mahallerinde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülme çalışmaları sürdürülüyor.

        MUHTAR AĞLAYARAKYARDIM İSTEDİ

        Barcın Mahallesi’ndeki anız yangını, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Barcın Mahallesi Muhtarı İsmail Yüksel’in cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksel’in ağlayarak yardım istediği görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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