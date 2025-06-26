Bursa'da orman yangını (2)
PATLAMALARKAMERADABursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
PATLAMALARKAMERADA
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.
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