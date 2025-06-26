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        Bursa'da orman yangını (2)

        PATLAMALARKAMERADABursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:55
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        PATLAMALARKAMERADA

        Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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