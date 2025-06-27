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        Bursa merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama

        BURSA merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah, laptop, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:50
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        Bursa merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama
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        BURSA merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah, laptop, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, sosyal medya üzerinden ‘Akıllı Hisse Yatırımı’ adıyla açılan sayfa ve sosyal medya grubu aracılığıyla kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebeke üyelerinin, merkez olarak İstanbul Şile Ağva’daki ormanda bulunan yazlık villada, çok sayıda kişiyi dolandırıldığı ortaya çıktı. Polis, dolandırdıklarından elde ettikleri paraları, paravan şirketler ve bazı kuyumcuların hesaplarına aktarıp, buradan da kripto cüzdanlara ve fiziki altına çeviren şüphelilere yönelik Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay'a eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda, E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31) ve F.D. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerin ev ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda, 1 otomatik Uzi silah, 3 ruhsatsız tabanca, toplam 5 şarjör, 67 fişek, 9 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 53 cep telefonu ve 102 SIM kart ele geçirdi. İncelenen dijital materyallerde ise dolandırıcıların, çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı tespit edildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 8 şüpheli ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrollük ile serbest bırakıldı.

        Olaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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