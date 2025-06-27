Bursa'da maki yangını; çalışmalarda İHA da kullanılıyor (4)
ALEVLEREMÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.
ALEVLEREMÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.
GÜVENLİ ALANA ALINDILAR
Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı. Mahallede yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
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