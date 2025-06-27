Bursa'da maki yangını; çalışmalarda İHA da kullanılıyor (4) ALEVLEREMÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:15 facebook

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