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        Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu; 1 gözaltı (2)

        ŞANTAJYAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİBursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz'in(20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yine yabancı uyruklu şüpheli D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:25
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        Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu; 1 gözaltı (2)
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        ŞANTAJYAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz'in(20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yine yabancı uyruklu şüpheli D.Ş.K Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli D.Ş.K. ifadesinde, öldürdüğü Abdülbasir Aziz’in henüz öğrenilemeyen bir başka Afganlı arkadaşı ile birlikte kendisine şantaj yaptığını; cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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