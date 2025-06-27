Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu; 1 gözaltı (2)

ŞANTAJYAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz'in(20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yine yabancı uyruklu şüpheli D.Ş.K Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli D.Ş.K. ifadesinde, öldürdüğü Abdülbasir Aziz’in henüz öğrenilemeyen bir başka Afganlı arkadaşı ile birlikte kendisine şantaj yaptığını; cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.