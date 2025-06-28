Bursa'da anız yangınında alevler zeytinliğe sıçradı

BURSA'da tarlada yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle, bitişikteki zeytinliğe sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri ve çiftçiler tarafından 1 saatte söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Tarlada yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp bitişikteki zeytinliğe sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilere çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.