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        Bursa'da çöplükteki yangın ormana sıçradı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:35
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        Bursa'da çöplükteki yangın ormana sıçradı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü Mahalleleri arasındaki çöplükte çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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