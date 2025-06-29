Havai fişek ormanı yaktı; düğündekiler tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikameti üzerinde bulunan ormanda çıktı. İddiaya göre yangın havai fişek nedeniyle çıkarken, alevlerin hızla yayılması üzerine, ormana yakın bir düğün de güvenlik önlemi nedeniyle yarıda kesilerek salon boşaltıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde atılan havai fişek ormanı tutuştururken, bölgede düzenlenen bir düğünde bunanlar ise ekiplerce tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.