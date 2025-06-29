Bursa'da zeytin tesisinde çıkan yangın söndürüldü
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin depolama ve ambalajlama tesisinde çıkan yangın, 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü.
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, zeytin depolama ve ambalajlama tesisinde çıkan yangın, 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında tesiste zarar oluştu.
Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İznik Yolu üzerinde bulunan Orhangazi Zeytin İşleme Merkezi’ndeki bir zeytin depolama ve ambalajlama tesisinde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Tesiste zarar neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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