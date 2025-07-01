BURSA'da buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi’ndeki buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki ağaçlık alana sıçrarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çiftçilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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