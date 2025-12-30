BTSO başkan adayı Matlı'dan yıl değerlendirmesi:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, dünya ekonomisinin belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinde ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla atılacak adımların, önümüzdeki dönemde finansal istikrarı güçlendirmesi ve reel sektör üzerindeki baskıyı kademeli olarak azaltması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası Başkanı olan Matlı, yaklaşan yeni yıl öncesinde iş dünyasının gündemini değerlendirdi.

Dünya ekonomisindeki belirsizliklerin tedarik zincirlerini, enerji ve hammadde maliyetlerini etkilediğini ifade eden Matlı, Türkiye'de enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın öncelikli olduğunu vurguladı.

Matlı, dünya ekonomisinin jeopolitik riskler, bölgesel çatışmalar, ticaret savaşları ve artan korumacı politikalar nedeniyle belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tablo, tedarik zincirlerinde kırılganlıkları artırmakta, enerji, hammadde maliyetleri ve finansmana erişim koşulları tüm sektörler açısından ortak risk alanları olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla atılacak adımların, önümüzdeki dönemde finansal istikrarı güçlendirmesi ve reel sektör üzerindeki baskıyı kademeli olarak azaltması beklenmektedir."

Sanayi ve üretimde yaşanan dönüşüme değinen Matlı, küresel talepteki dalgalanmalar, yeşil dönüşüm zorunluluğu ve dijitalleşme süreçlerinin üretim modellerini yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Türkiye'de tekstil, otomotiv ve makine gibi öncü sektörlerin yüksek maliyetler ve dış pazarlardaki durgunluğa rağmen rekabet gücünü koruma mücadelesi verdiğini aktaran Matlı, "Öngörülebilir para politikaları, üretimi destekleyen yapısal reformlar ve sanayiciye nefes aldıracak uygulamalarla imalat sanayisinde toparlanmanın güçlenmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı. - "Destek mekanizmalarıyla KOBİ'lerin ayakta kalması önem taşımaktadır" Gıda ve perakende sektörlerinin de küresel ölçekte artan maliyetler ve değişen tüketici davranışlarından doğrudan etkilendiğini vurgulayan Matlı, Türkiye’de ise maliyet baskılarıyla mücadele eden bu sektörlerin, iç talepte istikrarın sağlanmasıyla daha sürdürülebilir bir büyüme yaşayacağını bildirdi. Bilişim ve teknoloji alanında dijitalleşme, yapay zeka ve veri temelli iş modellerinin ekonomik dönüşümün merkezinde yer aldığına değinen Matlı, Türkiye’nin genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Matlı, ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin küresel belirsizlikler karşısında en kırılgan yapıyı oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Finansmana erişim, nakit akışı yönetimi ve sürdürülebilirlik KOBİ'ler için hayati önemdedir. Daha güçlü destek mekanizmalarıyla KOBİ'lerin ayakta kalması, büyüme sürecine aktif biçimde dahil edilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır." - "Sadece bugünü değil yarını planlayan bir anlayışla çalışacağız" Bursa’nın tekstilden otomotive, gıdadan perakendeye, inşaattan makine sanayine uzanan çok sektörlü yapısı, güçlü üretim kültürü ve ihracat kabiliyetliyle Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Matlı, BTSO başkan adayı olarak şehrin tüm sektörlerini kapsayan, şeffaf, katılımcı ve bütünleştirici bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydetti. Bursa'ya hizmeti bir görev değil bir sorumluluk ve gönül meselesi olarak gördüğünü bildiren Matlı, şunları kaydetti: