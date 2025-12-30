Gelin olduğu kırsal mahalleye kızıyla pide salonu açtı

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallede pide salonu açan anne ve kızı, Uludağ'ın eteklerindeki bölgeyi ziyarete gelenlere hizmet veriyor.

Yemek ve hamur işi konusunda marifetli olan anne Bediha Bal (48), 35 yıl önce Muş'tan mevsimlik işçi olarak geldiği, 1993'te de gelini olduğu kırsal Akıncılar Mahallesi'ne 23 yaşındaki kızı Esra Cura ile pide salonu açmaya karar verdi.

Bu süreçte, ilçedeki bir mobilya firmasında satış elemanı olarak çalışan kızı da işinden istifa ederek annesiyle kurduğu hayalin peşinden gitti.

Mahallede atıl durumda olan dükkanı baştan sona yenileyerek pide salonu açan anne ve kızı, gelen müşterilere Uludağ havasında pide ve lahmacunun yanı sıra kahvaltı hizmeti veriyor.

Hamurlarını kendi açtıkları pide ve lahmacunları, odun ateşinde pişirerek servis eden anne ve kızı hem aile bütçelerine hem de kırsal mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor.

- "Bence bir kadının yapamayacağı bir şey yoktur"

3 çocuk annesi Bediha Bal, AA muhabirine, 1990'lı yıllarda geldiği Akıncılar Mahallesi'nde yıllarca bağ ve bahçe işleriyle uğraştığını söyledi. Pide ustalığını evde deneyerek öğrendiğini ve misafirler tarafından çok beğenildiğini belirten Bal, bu marifetini kazanca dönüştürmek istediğini anlattı. Bal, açtıkları iş yerinde kızıyla beraber çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Pide ve lahmacun yapıyoruz, börek pişiriyoruz. Güvecimiz, köy ürünlerimiz var. Salçamızdan tarhana ve sirkemize kadar her şeyimiz doğaldır. Daha önce evde sürekli pide yapıyordum. Kendi bahçemde fırınım vardı. Tandırdan her yiyen beğeniyordu 'lezzetli, çok güzel oluyor' diyorlardı. Bence bir kadının yapamayacağı bir şey yoktur. Her şeyi başarabilir. Pide ve lahmacun bence kadın eliyle yapılınca daha güzel olur. Sağ olsun eşim de yardım ediyor. Odunlarımızı eşim getiriyor. Müşteri yoğunluğu olduğu zaman onlar el atıyor."