        Bursa Haberleri

        UR-GE ve HİSER projeleri firmaları dünya pazarlarına taşıyor

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projeleri aracılığıyla, iş dünyasının ihracat kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artırıyor.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:04
        BTSO öncülüğünde hayata geçirilen UR-GE ve HİSER projeleri kapsamında, küresel pazarlara daha planlı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıyla açılmaları hedeflenen firmalara, yüzde 75'e varan devlet desteğiyle yurt dışı pazarlama faaliyetleri, alım heyeti organizasyonları, uluslararası fuar katılımları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

        Bugüne kadar 48 UR-GE projesini hayata geçiren BTSO, makine ve otomasyondan tekstil ve konfeksiyona, otomotiv ve savunma sanayisinden gıda, sağlık, turizm, mobilya ve inşaat sektörüne kadar birçok alanda firmaların küresel rekabetini güçlendiren bir altyapı oluşturuyor.

        - 2025'te 21 yurt dışı pazarlama faaliyeti, 10 alım heyeti organizasyonu

        UR-GE ve HİSER projelerinin başladığı 2014 yılından bu yana yaklaşık 1700 firma, ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek, ihracat yetkinliklerini geliştirdi. Yapılan kümelenme çalışmaları sayesinde firmalar, uluslararası pazarlara birlikte hareket etmenin avantajlarını kullanarak açıldı.

        Bugüne kadar gerçekleştirilen 114 yurt dışı pazarlama faaliyetiyle Bursa'nın üretim gücü, dünyanın dört bir yanındaki stratejik pazarlara taşınırken, 35 ülkeye yapılan ziyaretlerle Bursa sanayisi küresel ticaret ağlarına entegre edildi.

        UR-GE projeleri kapsamında, 83 alım heyeti organizasyonuyla yabancı alıcılar, Bursa'da firma temsilcileriyle buluşturuldu. Firmalara, ihracat yetkinliklerini artırmak için 155 teknik eğitim verildi, kurumsallaşma odaklı 70 stratejik danışmanlık çalışması yapıldı.

        UR-GE ve HİSER projeleriyle 2025 yılı boyunca 21 yurt dışı pazarlama faaliyeti ve 10 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Japonya, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir ve Gana gibi stratejik pazarlarda düzenlenen programlar kapsamında, Bursalı firmalar, Tokyo, Londra, Dubai, Riyad, Chicago, Los Angeles ve Akra gibi küresel ticaret merkezlerinde yeni iş bağlantıları kurma imkanı buldu.

        Projeler kapsamındaki "JUNIOKIDS Kümelenmesi", Avrupa Kümelenme Mükemmelliği Bronz Marka Sertifikası'nı alarak yönetim ve organizasyon kabiliyetini uluslararası alanda tescilledi.

        - "Küresel rekabette kalıcı başarı sağlıyor"

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, bugüne kadar hayata geçirilen 48 UR-GE projesinden 31'inin başarıyla tamamlandığını, 17 UR-GE projesinin aktif olarak devam ettiğini söyledi.

        UR-GE projelerinde yer alan firmaların ihracat performanslarının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini aktaran Burkay, bu durumun modelin sahadaki başarısını da ortaya koyduğunu vurguladı.

        Burkay, küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerin üretim ve ihracat kapasiteleri üzerindeki baskıyı artırdığını, bu sürecin firmaları katma değerli üretime ve yeni pazarlara yönelttiğini belirterek, "Dünya ticaretinde rekabet, her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Bu ortamda güçlü bir ihracat performansı, ancak doğru stratejiler ve ortak hareket kabiliyetiyle mümkün." dedi.

        UR-GE projelerinin bu dönüşüm sürecinde firmalar için önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğine dikkati çeken Burkay, "Ticaret Bakanlığının destekleriyle bugüne kadar hayata geçirdiğimiz UR-GE projeleri, firmaların küresel pazarlara açılmasını sağlarken yerli ve milli üretim kabiliyetimizi uluslararası arenada daha görünür hale getiriyor. Kümelenme modeliyle oluşturduğumuz bu yapı, firmalarımızın bilgi, deneyim ve ihracat vizyonunu ortak bir zeminde buluşturuyor." ifadesini kullandı.

        Burkay, BTSO olarak firmaları birlikte hareket eden güçlü bir yapı içinde desteklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yaklaşım, küresel rekabette kalıcı başarı sağlıyor. UR-GE projeleriyle üyelerimizin üretim gücünü, katma değerli üretim anlayışını ve ihracat potansiyelini dünya pazarlarına taşıyoruz. Sektörlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeni UR-GE projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Amacımız, Bursa iş dünyasının dünya pazarlarında çok daha güçlü, etkin ve sürdürülebilir bir konumda yer almasını sağlamak. BTSO olarak, üyelerimizin küresel ticarette rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

