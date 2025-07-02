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        Bursa'da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre alkollü bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen üzerlerine yürüyünce, tabanca ile bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:55
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        Bursa'da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
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        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre alkollü bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen üzerlerine yürüyünce, tabanca ile bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı 11’inci Değirmen Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan ve alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, bilinmeyen nedenle bölgede görev yapan polis ekiplerine sözlü müdahalede bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polis memurlarının üzerine yürüyen şüpheli kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyarılara rağmen polislerin üzerine doğru yürüyen şüpheli, bir polis memurunun tek el ateş etmesiyle bacağından vuruldu. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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