Bursa'da ağaçlık alanda yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDIBursa'da Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 11.
KONTROLALTINA ALINDI
Bursa'da Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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