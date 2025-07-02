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        Düğün salonu önünde tekme ve yumruklu kavga kamerada

        BURSA'da düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:10
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        Düğün salonu önünde tekme ve yumruklu kavga kamerada
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        BURSA'da düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, çocuğa yumruk atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ve diğer aile fertlerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

        Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada İhbar üzerine salona çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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