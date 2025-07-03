Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Mevlüt R. (23) idaresindeki 16 BPG 733 plakalı motosiklet, Murat O. (24) yönetimindeki 07 NJZ 88 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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