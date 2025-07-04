Bursa'da anız yangını ormana sıçradı (2)
KONTROLALTINA ALINDIBursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakımı sonrası alevlerin ormana sıçradığı yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakımı sonrası alevlerin ormana sıçradığı yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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