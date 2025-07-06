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        Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu

        BURSA'da düzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:50
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        Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu
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        BURSA'da düzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte şov yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

        Osmangazi ilçesi Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nde (BUTTİM) düzenlenen etkinliğe farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiye araçlarıyla katıldı. Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra farklı şekillerde egzozu bulunan araçlar da etkinlikte yer aldı. Araçlarında bulunan ses sistemlerini sergileyenler, modifiye tutkunlarını heyecanlandırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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