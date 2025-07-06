Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu
BURSA'da düzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi.
BURSA'da düzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte şov yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.
Osmangazi ilçesi Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nde (BUTTİM) düzenlenen etkinliğe farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiye araçlarıyla katıldı. Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra farklı şekillerde egzozu bulunan araçlar da etkinlikte yer aldı. Araçlarında bulunan ses sistemlerini sergileyenler, modifiye tutkunlarını heyecanlandırdı.
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