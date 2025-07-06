Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Oğlu sandığı telefon dolandırıcısına 672 bin liralık birikimini kaptırdı

        BURSA'da F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlu sandığı telefon dolandırıcısına 672 bin liralık birikimini kaptırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da F.B. (75) isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini oğlu gibi tanıtıp, 672 bin lira değerinde para ve altınlarını dolandıran U.E. (35) tutuklandı.

        Olay, 28 Haziran’da saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin ‘Anne ne yapıyorsun?’ sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü. Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi. Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.

        U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu
        Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu
        Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
        Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
        "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı
        "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü
        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın s...
        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın s...