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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:25
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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Halhalca Mahallesi yolunda meydana geldi. Elnur B. (38) yönetimindeki 43 AAZ 575 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burhan Ç.’nin (54) kullandığı 16 ABL 426 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Elnur B. ile yanındaki babası Mehmet B. (63) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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