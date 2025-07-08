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        Ehliyetsiz sürücünün babası ile trafik polisleri arasında arbede; o anlar kamerada

        BURSA'da ehliyetsiz araç kullandığı için ceza yazılan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:20
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        Ehliyetsiz sürücünün babası ile trafik polisleri arasında arbede; o anlar kamerada
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        BURSA’da ehliyetsiz araç kullandığı için ceza yazılan E.S.’nin babası Z.S., trafik polislerine tepki gösterince arbede yaşandı. Polislere mukavemette bulunan Z.S., biber gazıyla etkisiz hale getirilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, 6 Temmuz’da saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hat Caddesi’nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü E.S.’nin ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti. E.S. ile araç sahibi babası Z.S.’ye ceza yazıldı. Oğlu haber verince uygulama noktasına gelen Z.S., polis memurları ile tartıştı. Uyarılara rağmen tepkisine devam eden Z.S., kadın polis memurunun koluna vururken, kendisini engellemeye çalışan polis memurunu da itekledi. Yere düşmekten son anda kurtulan polis memuru, Z.S.’yi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ehliyetsiz sürücü E.S.’nin de biber gazından etkilendiği ve çığlık atıp, “Yandım, yandım” dediği görüldü. Bir vatandaşın da yaşananlara tepsi gösterip, “Ağabey ne yapıyorsunuz, devletin memuruna vurulur mu?” dediği duyuldu.

        Gözaltına alınan Z.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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