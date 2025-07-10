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        Çöl sıcaklarından bunalan develer hortumla su sıkılarak serinletildi

        BURSA'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığından hayvanat bahçesi sakinleri de etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:40
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        Çöl sıcaklarından bunalan develer hortumla su sıkılarak serinletildi
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        BURSA’da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığından hayvanat bahçesi sakinleri de etkilendi. Sıcak iklime alışık olmalarına rağmen çöl sıcaklarından bunalan develer, bakıcıları tarafından hortumla su sıkılarak serinletildi.

        Yurt genelinde etkili olan çöl sıcakları Bursa’da etkisini gösterdi. Termometrelerin yer yer 45 dereceye ulaştığı Bursa’da, hava sıcaklığından hayvanat bahçesi sakinleri de etkilendi. 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu olan ve 149 türden 1125 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde görevliler, sıcaklardan bunalan hayvanları serinlemeleri için buzlu meyvelerle beslerken, sıcak iklime alışık olmalarına rağmen çöl sıcaklarından bunalan develer de hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Birçok havyan da sıcaklardan korunmak için ağaç ve kamelya altlarına sığındı.

        ‘FARKLI YÖNTEMLERLE HAYVANLARI SERİNLETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

        Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanat bahçesi sakinleri için önlemler aldıklarını söyleyen hayvan bakıcısı Ergün Kuva, “Babun ve ayı gibi hayvanlarımıza buzlu meyveler hazırlıyoruz. Diğer hayvanlarımızı yıkama yöntemiyle serinletmeye çalışıyoruz. Bu gibi çalışmalarımız yaz boyunca devam ediyor. Biz de bu sıcaklıklardan bunalıyoruz. Hayvanlarımız da bunalıyor. Biz de bu yöntemlerle hayvanlarımızı serinletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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