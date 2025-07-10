Bursa'da 1700 yıllık heykel ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, 2 şüphelinin içince bulunduğu aracı, Bursa-Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Antik Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi. Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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