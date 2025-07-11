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        Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını

        BURSA-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:20
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        Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını
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        BURSA-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Balıkesir’e bağlı Adaören Mahallesi’ne yaklaşırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasında orman yangını çıktı. İhbar üzerine Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi’ne yaklaştı. Alevlerin mahalleye ulaşmasını engellemek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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