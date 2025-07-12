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        Spora ulaşamayan çocuklar ve gençler, Emniyet Boks Kulübünün ringinden dünyaya açılıyor

        BURSA Emniyet Boks Kulübü'nde, spor yapmak isteyip ancak imkanları olmayan yaşları 9 ila 21 arasında değişen 40 öğrenci boks eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:25
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        Spora ulaşamayan çocuklar ve gençler, Emniyet Boks Kulübünün ringinden dünyaya açılıyor
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        BURSA Emniyet Boks Kulübü’nde, spor yapmak isteyip ancak imkanları olmayan yaşları 9 ila 21 arasında değişen 40 öğrenci boks eğitimi alıyor. Sadece sporcu yetiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda gençlerin hayatına yön vererek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuklarını söyleyen başantrenör Faruk Çevik, “Milli takıma sporcu yetiştirmek, bizim için büyük bir gurur” dedi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1985 yılında kurulan Emniyet Boks Kulübü, 40 yıldır sporcularıyla ringde yer alıyor. Spor yapmak isteyip çeşitli nedenlerle spora ulaşamayan, yaşları 9 ila 21 arasında değişen 10'u kız 40 öğrenci boks eğitimi aldıkları Emniyet Boks Kulübü’nde, savunma yeteneklerini de geliştiriyor. Günde 2 saat antrenman yapan öğrenciler, uluslararası yarışmalarda dereceler elde ederken, Bursa Emniyet Boks Kulübü, sadece sporcu yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerin hayatına yön veren, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir sosyal sorumluluk örneği olarak da öne çıkıyor.

        'AVRUPA’DA DERECE ALAN SPORCULARIMIZ VAR'

        2011 yılından bu yana Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan, 2014 yılından itibaren de Bursa Emniyet Spor Kulübü’nde boks branşı sporcularını yetiştiren başantrenör Faruk Çevik, 40 olan sporcu sayılarını, yaz okullarıyla birlikte 80’e kadar çıkaracakların belirterek, “2014 yılından itibaren çeşitli kategorilerde çocuklarımızla Türkiye şampiyonalarına katıldık. Avrupa’da derece alan sporcularımız var. Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız, Dünya Şampiyonası’na katılan sporcularımız oldu. Özellikle yaz döneminde sporcu sayımız oldukça artıyor. Şu anda 40-45 civarında olan sporcu sayımız, yaz okulunun başlamasıyla birlikte 60-70, hatta 80’e kadar çıkabilir” diye konuştu.

        'MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK BÜYÜK BİR GURUR'

        Bursa Emniyet Spor Kulübünün sporcuları arasında, Türkiye şampiyonları, ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunan gençler olduğunu söyleyen Çevik, “Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz var. Erzurum’da yapılan Türkiye şampiyonasında bir kızımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bir sporcumuz da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne seçildi. Orada yıllarca boks yaptı. Dünya Şampiyonası’na katıldı, güzel maçlar çıkardı. Çeyrek finalde elendi. Milli takıma sporcu yetiştirmek, vermek bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

        'BU SPOR ÖZGÜVEN KAZANDIRIYOR'

        Kulübün başarılı sporculardan olan 12 yıldır bu sporu yapan Ali Daş (22), “Daha önce 3 yıl Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde spor yaptım. Türkiye’de birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerim var. 2022 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettim, çeyrek finale kadar yükseldim. Bu spor özgüven kazandırıyor. Dışarıdaki davranış biçimini değiştiriyor, daha saygılı biri oluyorsun. Agresif değil, tam tersine daha sakin ve kontrollü biri oluyorsun” dedi.

        'MAÇLARA ÇIKARKEN HİSSETTİĞİM HEYECAN TARİF EDİLEMEZ'

        İlk kez Türkiye şampiyonasına katılacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten 8’nci sınıf öğrencisi Nehir Şen (14) ise “Çeşitli illerde madalyalarım var, ama bu benim ilk Türkiye şampiyonam olacak. Hocalarım benden çok ümitli, onların güvenini boşa çıkarmayacağıma inanıyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun ve hocalarımız çok ilgili. Maçlara çıkarken hissettiğim heyecan, tarif edilemez” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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