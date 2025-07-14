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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:41 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:45
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisteki kağıt ve plastik atıkların tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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